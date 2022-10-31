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يبطئ نمو المرض

الأخطبوط كورنا أمل لمرضى السرطان

2022-10-31 الساعة 1:54
الأخطبوط كورنا أمل لمرضى السرطان
المواطن - متابعة

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كشف باحثون أن الأخطبوط الأسترالي الأصلي يمكن أن يحمل مفتاح محاربة أحد أخطر أشكال سرطان الجلد.

يبطئ نمو السرطان

وأوضحت دراسة دولية نشرت في عدد أكتوبر للمجلة البريطانية لعلم الصيدلة، أن هناك أدلة مبكرة على أن مركبًا في سم الأخطبوط كورنا، المعروف أيضًا باسم الأخطبوط الرملي الجنوبي، يمكن أن يبطئ نمو السرطان بشكل كبير.

وقال الباحثون أيضًا: إن السم يمكن أن يساعد في مكافحة مقاومة الأدوية لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد المتحور، والذي يمثل حوالي نصف جميع حالات سرطان الجلد.

استهداف خلايا سرطان

واختبر العلماء بقيادة الباحثة ماريا إيكونوموبولو خصائص مكافحة الأورام لمجموعة من مركبات السم المستنسخة صناعيًّا.

وأشارت: “نظرنا إلى مركبات السم المشتقة من كائنات بحرية مختلفة، ولكن على وجه التحديد برز الببتيد (وهو سلسلة أحماض أمينية) من الأخطبوط الرملي الجنوبي الأسترالي لقدرته على استهداف خلايا سرطان الجلد المتحورة بأمان وفعالية في النماذج قبل السريرية”.

علاج عالي الاستهداف

ومن المأمول أن توفر النتائج الأساس لعلاج عالي الاستهداف وأقل سمية ضد السرطان.

ويريد الباحثون أيضًا التحقق مما إذا كان المركب لديه إمكانات ضد سرطانات أخرى، بما في ذلك سرطان البروستاتا والقولون.

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