Icon

السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030 Icon حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
فوق بحر البلطيق قبالة سواحل السويد

الأقمار الصناعية تكشف حجم تسريب نورد ستريم

2022-10-10 الساعة 11:30
الأقمار الصناعية تكشف حجم تسريب نورد ستريم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

التقطت الأقمار الصناعية صورًا لغاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية، وهو يتدفق من خط أنابيب نورد ستريم في شمال أوروبا، وتحديدًا فوق بحر البلطيق قبالة سواحل السويد. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن شركة الأقمار الصناعية GHGSat شاركت الصور من نورد ستريم 2، وهو أحد خطي أنابيب يربطان روسيا بألمانيا ويُعتقد أنه تم تخريبهما عمدًا أواخر الشهر الماضي. وكان الغاز يتسرب بمعدل 174 ألف رطل (79 ألف كجم) في الساعة من نقطة التسريب، وهذا الرقم يعادل أكثر من مليوني رطل من الفحم يتم حرقها في ساعة واحدة. الأقمار الصناعية تكشف حجم تسريب نورد ستريم وبحسب السلطات السويدية والدنماركية، فقد كان هناك 4 تسريبات من أنابيب نورد ستريم، اثنان في المنطقة السويدية واثنان في المنطقة الدنماركية. وقال ستيفان جيرمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GHGSat: ما لاحظته أقمارنا الصناعية هو انبعاث كبير قادم من أحد التسريبات الأربعة، ومن الآن فصاعدًا، ستلعب عمليات المراقبة والبيانات عبر الأقمار الصناعية دورًا متزايد الأهمية في اكتشاف وتخفيف الانبعاثات الهامة، مثل هذا.

ما خطوة غاز الميثان؟

نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 هما خطان للأنابيب يربطان روسيا وألمانيا، مملوكتين لروسيا، وقالت السلطات السويدية إنه ظهر عليهما علامات التخريب والتفجيرات المتعددة. الأقمار الصناعية تكشف حجم تسريب نورد ستريم ولم يكن أي من خطي الأنابيب ينقل الغاز في وقت الانفجارات، لكنهما كانا يحتويان على غاز الميثان المضغوط، المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، مما تسبب في خلق تيار واسع من الفقاعات على سطح البحر. والميثان هو غاز من غازات الدفيئة، مما يعني أنه يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرات تغير المناخ إذا تم إطلاقه في الغلاف الجوي، كما أنه شديد الاشتعال مما يزيد من خطورة انفجاره عند ملامسته للهواء، ويقلل بشكل مباشر من جودة الهواء. ويُذكر أن وكالة الطاقة الدنماركية قد أعلنت أمس أنه تم إيقاف التسريبات في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...
السعودية اليوم

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...

السعودية اليوم
CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 
تقارير

CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

تقارير
الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام
صحة وطب‎

الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام

صحة وطب‎
بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل
الرياضة العالمية

بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل

الرياضة العالمية
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
السوق

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

السوق
مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول
صحة وطب‎

مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول

صحة وطب‎
الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل

السعودية اليوم
البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد
السعودية اليوم

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه