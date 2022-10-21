الأهلي يبدأ التأقلم مع دوري يلو

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استعادة توازنه ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وسط طموح قوي بمواصلة التألق؛ أملًا في العودة لدوري المحترفين سريعًا.

انطلاقة محبطة

وكان الراقي قد صدم جماهيره بعد معاناته ضمن منافسات دوري المحترفين الموسم الماضي، ليهبط إلى الدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل أن يبدأ دوري يلو بشكل محبط، الأمر الذي أثار غضب مشجعيه.

وعلى غير المتوقع كانت انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي في دوري يلو مخيبة للآمال، حيث تعادل ضد القيصومة قبل أن يخسر أمام الأخدود.

بداية التصحيح

وجاءت البداية المخيبة للأهلي، لعدم استيعاب اللاعبين والجهاز الفني لصدمة تواجد الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو، الأمر الذي تسبب في تقديم إدارة ماجد النفيعي باستقالتها، وتم تكليف وليد معاذ برئاسة مجلس الإدارة.

وانتفض الأعضاء الذهبيون والجماهير لدعم ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم، ولعبت دورًا كبيرًا في استعادة الراقي لتوازنه سواء بتحفيزهم عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أو في المدرجات بالتدريبات والمباريات.

وقاد يوسف عنبر الراقي بشكل مؤقت، قبل أن تتعاقد إدارة الأهلي مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق، أملًا في الاستفادة من خبراته الكبيرة، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يتأقلم

وبدأ الفريق الأهلاوي في التأقلم مع الوضع الجديد بالتواجد في دوري يلو، ليحقق انتفاضة بالفوز في 4 مباريات والتعادل مرتين، ليتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب برصيد 15 نقطة، ويصبح فريقًا قويًا قادرًا على العودة لدوري المحترفين.

وفي السياق ذاته، علق حمود المطيري عبر القنوات الرياضية السعودية، اليوم الجمعة، على أداء الراقي قائلًا: “النادي الأهلي بدأ التكيف مع دوري يلو، لكن الدوري صعب جدًا”.