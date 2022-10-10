الأهلي يسعى لاستعادة توازنه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة توازنه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة نجران غدًا.
الراقي يستضيف نجران:
ومن المقرر أن يلعب الأهليضد نجران عند الساعة الثامنة مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري يلو.
وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 3 نقاط.
الأهلي يسعى للفوز:
وعمل المدير الفني بيتسو موسيماني على تصحيح أخطاء اللاعبين وتطبيق مزيد من التدريبات التكتيكية والفنية، لتنفيذها خلال المباريات في الفترة المقبلة، أملًا في الظهور بشكل أفضل.
وبدأ موسيماني مهمته مع الأهلي بتعادل إيجابي ضد جدة، وذلك بعد قيادته التدريبات الجماعية بيومين فقط، ويطمح في تعويض الجماهير عن تذبذب النتائج هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام نجران، ليكون بداية لسلسلة انتصارات قادمة.
ويأمل موسيماني بتواجد الجماهير بأعداد كبيرة في المدرجات، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في هذه الفترة الصعبة.