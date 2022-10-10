Icon

حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مباراة نجران

الأهلي يسعى لاستعادة توازنه

2022-10-10 الساعة 8:31
الأهلي يسعى لاستعادة توازنه
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة توازنه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة نجران غدًا.

الراقي يستضيف نجران:

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد نجران عند الساعة الثامنة مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري يلو. وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 3 نقاط.
الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يسعى للفوز:

وعمل المدير الفني بيتسو موسيماني على تصحيح أخطاء اللاعبين وتطبيق مزيد من التدريبات التكتيكية والفنية، لتنفيذها خلال المباريات في الفترة المقبلة، أملًا في الظهور بشكل أفضل.
الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC
وبدأ موسيماني مهمته مع الأهلي بتعادل إيجابي ضد جدة، وذلك بعد قيادته التدريبات الجماعية بيومين فقط، ويطمح في تعويض الجماهير عن تذبذب النتائج هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام نجران، ليكون بداية لسلسلة انتصارات قادمة. ويأمل موسيماني بتواجد الجماهير بأعداد كبيرة في المدرجات، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في هذه الفترة الصعبة.
موسيماني
موسيماني – المصدر @ALAHLI_FC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...
السعودية اليوم

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...

السعودية اليوم
CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 
تقارير

CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

تقارير
الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام
صحة وطب‎

الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام

صحة وطب‎
بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل
الرياضة العالمية

بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل

الرياضة العالمية
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
السوق

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

السوق
مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول
صحة وطب‎

مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول

صحة وطب‎
الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل

السعودية اليوم
البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد
السعودية اليوم

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه