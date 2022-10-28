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المباراة أُقيمت في الإمارات

الأهلي يهزم الزمالك ويفوز بـ السوبر المصري

2022-10-28 الساعة 10:23
الأهلي يهزم الزمالك ويفوز بـ السوبر المصري
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في الفوز بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ12 بتاريخه، بعد أن فاز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثنائية دون رد.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي والزمالك

الشوط الأول بدأ بأداء هادئ من قبل الفريقين، مع تركيز اللعب في منطقة وسط الملعب، ثم تمكن البرازيلي برونو سافيو من إحراز الهدف الأول لـ الأهلي بالدقيقة الـ38 مستغلًّا خطأ في التمرير من المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق الأبيض.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي الزمالك عبر هجمات أحمد سيد زيزو العودة في المباراة لكن التألق الدفاعي للاعبي الأهلي نجح في الحفاظ على نظافة شباك محمد الشناوي.

الأهلي والزمالك - برونو سافيو

ونجح المارد الأحمر في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب كريم فؤاد بالدقيقة الـ92 بعد تمريرة متقنة من اللاعب طاهر محمد طاهر.

يذكر أن المارد الأحمر نجح في الفوز بالسوبر المصري رقم 12 في تاريخه، كما فاز بلقب السوبر المصري للمرة الثانية في دولة الإمارات بعد الفوز به للمرة الأولى في عام 2015 أيضًا على حساب نادي الزمالك.

شادي حسين - الأهلي والزمالك

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