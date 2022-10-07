الاتحاد يتقدم بهدف في الشوط الأول

رومارينهو يفتتح التسجيل ⚽️



الاتحاد 1 × 0 الفتح#الاتحاد_الفتح

⁦#SSC pic.twitter.com/rEWDOcfQrA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2022

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في التقدم على نادي الفتح بهدف دون رد في أول 45 دقيقة من مباراة الفريقين بالجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.النجم البرازيلي رومارينيو كان تقدم بالهدف الأول للعميد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ33. العميد يسعى إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 14 واحتلال المركز الثاني. وكان نادي الاتحاد تعادل مع فريق النصر الأحد الماضي بدون أهداف في الجولة الخامسة من دوري روشن، حيث أُقيمت المباراة على ملعب مرسول بارك في الرياض.