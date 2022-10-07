الاتحاد يتقدم بهدف في الشوط الأول

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النجم البرازيلي رومارينيو كان تقدم بالهدف الأول للعميد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ33. العميد يسعى إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 14 واحتلال المركز الثاني. وكان نادي الاتحاد تعادل مع فريق النصر الأحد الماضي بدون أهداف في الجولة الخامسة من دوري روشن، حيث أُقيمت المباراة على ملعب مرسول بارك في الرياض.
رومارينهو يفتتح التسجيل ⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2022
الاتحاد 1 × 0 الفتح#الاتحاد_الفتح
#SSC pic.twitter.com/rEWDOcfQrA