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الاتحاد يتقدم بهدف في الشوط الأول

2022-10-07 الساعة 10:27
الاتحاد يتقدم بهدف في الشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في التقدم على نادي الفتح بهدف دون رد في أول 45 دقيقة من مباراة الفريقين بالجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين. النجم البرازيلي رومارينيو كان تقدم بالهدف الأول للعميد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ33. العميد يسعى إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 14 واحتلال المركز الثاني. وكان نادي الاتحاد تعادل مع فريق النصر الأحد الماضي بدون أهداف في الجولة الخامسة من دوري روشن، حيث أُقيمت المباراة على ملعب مرسول بارك في الرياض.
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