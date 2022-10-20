الاستثمار في العقار أفضل من الأسهم

كشف أنس الراجحي المهتم بتوعية المستثمر في تداول، عن سبب ربح المستثمرين في السوق العقاري عن المستثمرين في سوق الأسهم.

سبب الربح من العقارات

وقال الراجحي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “غالبية من يستثمر في السوق العقاري من الأفراد، هم رابحون، وغالبية من يستثمر في سوق الأسهم من الأفراد،هم خاسرون”.

وأرجع السبب بقوله “ليس لأن العقار أكثر ربحًا، بل على العكس الأسهم على مدى عقود قد تتفوق من حيث الأرباح عن السوق العقاري، ولكن لأن التعامل مع السوق العقاري أسهل وأقل مخاطر من سوق الأسهم”.

مثال توضيحي

واستشهد بمثال صغير “الآن لو قلتلك عمارة معروضة للبيع بسعر مليون ريال ودخلها 100 ألف، وعلى اعتبار ثبات سعر الأصل والعائد فلن تدفع أكثر من مليون ونصف وكحد أقصى مليوني ريال”.

وأشار “لكن هذه العمارة في سوق الأسهم مع فارق التشبيه، تباع يومياً بـ 50 و 100 مليون وأكثر والنّاس تشتري”.