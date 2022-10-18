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بسبب تصريحاته قبل سفر الأخضر

الانتقادات تحاصر ياسر المسحل

2022-10-18 الساعة 12:34
الانتقادات تحاصر ياسر المسحل
المواطن - الرياض

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تعرض رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، لانتقادات؛ بسبب تصريحاته بشأن توثيق بطولات الأندية خلال الفترة المقبلة.

توثيق البطولات

وأكد ياسر المسحل أن توثيق بطولات الأندية واتحاد القدم سيرى النور قريبًا، وذلك خلال تصريحاته لوسائل الإعلام قبل مغادرة بعثة المنتخب السعودي لبدء المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022. ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في أبو ظبي بداية من اليوم وحتى 10 نوفمبر المقبل، وضم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد 32 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الأخضر في الإمارات
جانب من وصول بعثة المنتخب – المصدر @SaudiNT

انتقادات لياسر المسحل

ووجه النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” انتقادات لياسر المسحل بشأن تصريحاته، وقال وائل النجار: “كنت أتمنى أن يوضح رئيس اتحاد القدم كيفية تجهيز المنتخب الفترة القادمة أهم من الحديث في قضايا أخرى”. ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وتابع ماجد التويجري: “تصريحات رئيس اتحاد القدم حول إعلان أخطاء التحكيم تشحن المدرج وتزيد الأعباء على الحكام.. وسؤالي له: أين وصل ملف توثيق البطولات منذ آخر تصريح قبل عامين؟”. وعلق أحمد العقيل قائلًا: “كان يجب على المسحل ألا يجاوب على أي سؤال لا يخص المنتخب خلال تصريحاته الأخيرة قبل مغادرة بعثة المنتخب لمعسكر أبو ظبي”.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
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