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البحث عن مفقودة عشرينية في عسير

2022-10-25 الساعة 6:02
البحث عن مفقودة عشرينية في عسير
المواطن - الرياض

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تتواصل عملية البحث عن فتاة مفقودة في عسير منذ 14/1/1444 هـ، فيما لا يزال الأمل يراود أهلها في العثور عليها حية.

مناشدة

وتداول مغردون مقطع فيديو تحت وسم باسم المفقودة العشرينية تضمن مقطع فيديو لوالدتها التي تناشد الجميع المساعدة في العثور على ابنتها التي تبلغ من العمر 20 عامًا.

في البداية قال عبدالرحمن المطيري:” أسأل الله أن يردها إلى والدتها ردًا سليمًا عاجلًا غير آجل .. انشروا المقطع وشاركوا فالهشتاق تكفون، المفقودة هي أخت الشعب السعودي كامل ولازم نوقف مع ذويها”.

3 أشهر

وقال فالح بن صقر:” لها ثلاثة أشهر مفقودة، لا حول ولا قوة إلا بالله أعان الله هذه الأم المكلومة على ضناها وبنتها. تخيلت فقط أنني مكانها وانتابني شعور هز كياني كيف تمر أجزاء من الثانية على هذه الأم دون أن ترجف بروحها كل خيالات الرعب والخوف على طفلتها. أرجعوا لها فلذة كبدها”. فيما قال أحد المتابعين: “الله يردها سالمة لأهلها ويقر عين والديها فيها”.

وناشد مغرد آخر الجهات الأمنية للمسارعة في البحث عن المفقودة حيث قال: “أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يصبر قلب والدتها وتفرح بعودة بنتها.. وتابع بإذن الله رجال الداخلية يرجعوها لأهلها سالمة”.

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