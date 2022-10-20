البرشومي نبتة مثالية تروي عطش السياح

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تشهد منطقة عسير كثافة إنتاجية كثيفة لفاكهة “البرشومي”، والتي تعد من أكثر الفواكه شعبية في المنطقة، وتحظى باهتمام أهالي وزوار منطقة عسير.
وحول ذلك، أوضح الناشط والباحث في المجال البيئي أحمد البدوي لـ “قناة السعودية” أن شجرة البرشومي تعد من الثروات داخل المملكة لا تحتاج جهودًا كبيرًا في زراعتها أو إنتاجها أو بيعها أو تسويقها على عكس الموز الذي يحتاج لكميات كبيرة من المياه على عكس التين الشوكي.
واعتبرت منظمة الفاو أن فاكهة البرشومي غذاء مثالي للبشر، ومن ثم يمكن القول بأنها نبتة استثمارية استراتيجية مثالية في المملكة، وفقًا للبدوي.
وأوضح أن ثمرة البرشومي لا تحتاج لرعاية أو حماية أو تسويق، حيث توجد منها أنواع عديدة تتميز بجودتها، ولذا تتميز منطقة عسير بإنتاجها حيث يمكنها أن تتكيف في أي أجواء لأنها تتحمل العطش ولكنها تتكاثر في البرودة لذا تتميز بها منطقة عسير.