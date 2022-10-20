Icon

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحظى باهتمام أهالي عسير

البرشومي نبتة مثالية تروي عطش السياح

2022-10-20 الساعة 12:45
البرشومي نبتة مثالية تروي عطش السياح
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تشهد منطقة عسير كثافة إنتاجية كثيفة لفاكهة “البرشومي”، والتي تعد من أكثر الفواكه شعبية في المنطقة، وتحظى باهتمام أهالي وزوار منطقة عسير.

ثروة المملكة

وحول ذلك، أوضح الناشط والباحث في المجال البيئي أحمد البدوي لـ “قناة السعودية” أن شجرة البرشومي تعد من الثروات داخل المملكة لا تحتاج جهودًا كبيرًا في زراعتها أو إنتاجها أو بيعها أو تسويقها على عكس الموز الذي يحتاج لكميات كبيرة من المياه على عكس التين الشوكي.

غذاء مثالي

واعتبرت منظمة الفاو أن فاكهة البرشومي غذاء مثالي للبشر، ومن ثم يمكن القول بأنها نبتة استثمارية استراتيجية مثالية في المملكة، وفقًا للبدوي.

وأوضح أن ثمرة البرشومي لا تحتاج لرعاية أو حماية أو تسويق، حيث توجد منها أنواع عديدة تتميز بجودتها، ولذا تتميز منطقة عسير بإنتاجها حيث يمكنها أن تتكيف في أي أجواء لأنها تتحمل العطش ولكنها تتكاثر في البرودة لذا تتميز بها منطقة عسير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه