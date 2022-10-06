الخاصية الجديدة على تويتر تثير الإعجاب

أطلقت تويتر خاصية جديدة وتحديثاً مميزاً يتيح التغريد بفيديو وصورة في وقت واحد. وتبارى مستخدمو تويتر في المملكة لتجربة الخاصية الجديدة، حيث حرصوا على نشر صورة ثابتة وبجانبها مقطع فيديو، مشيدين بهذا التحديث من جانب المنصة التي يستخدمها الملايين في المملكة. التحديث الجديد: وعبر وسم التحديث الجديد تفاعل مستخدمو تويتر على نطاق واسع، مشاركين العديد من الصور والفيديوهات والمقاطع المتحركة “GIFs” ضمن تغريداتهم، لتجريب التحديث الجديد. ونال التحديث الجديد إعجاب قطاع كبير من المستخدمين، معتبرين أنه ميزة تضاف للموقع للمرة الأولى، لكنها موجودة بالفعل على منصات أخرى، أبرزها فيسبوك، مؤكدين أن تويتر تسعى بشكل مستمر إلى التحسين لمواكبة الجديد في المنصات الأخرى ومنافستها. تعديل التغريدة: وكذلك أكدت المنصة أن زر تعديل التغريدات أصبح متاحاً أخيراً وبشكل رسمي لمستخدمي النسخة المدفوعة، تويتر بلو، وذلك في عدد من البلدان، حيث يأتي ذلك بعد فترة تجريبية استغرقت نحو شهر.