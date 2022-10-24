الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ يوم غد الثلاثاء الموافق 29 / 3 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.