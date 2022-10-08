الرئيس الإيراني: المتظاهرون ذباب!

قصة مهسا أميني

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المتظاهرين احتجاجًا على مقتل مهسا أميني بـ”الذباب”. وكان رئيسي يتحدث خلال احتفال لمناسبة بدء العام الدراسي في جامعة الزهراء بطهران، وهي أول جامعة للإناث في إيران أسست عام 1964. وهذه الجامعة كانت من ضمن المؤسسات التربوية التي شهدت تحركات احتجاجية في الأسابيع الماضية. وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن طالبات في جامعة الزهراء أقاموا الأحد الماضي تحركًا احتجاجيًا على وفاة مهسا أميني.كانت أميني تزور طهران مع أسرتها في 13 سبتمبر عندما ألقت شرطة الآداب القبض عليها بزعم انتهاك قانون الحجاب الصارم في البلاد، وقيل لعائلتها إنه سيتم إطلاق سراحها من مركز الشرطة بعد جلسة إعادة تثقيف.وأفاد شهود عيان أنها تعرضت للضرب في سيارة الاحتجاز، وهو ادعاء تنفيه الشرطة مؤكدة على أنها أُصيبت بنوبة قلبية وأنه تم فتح تحقيق في وفاتها.وتأتي أنباء وفاة مهسا أميني، 22 عامًا، وسط حملة على حقوق المرأة يديرها الرئيس إبراهيم رئيسي، بحسب ما أفادت الإندبندنت. وتصدر اسم مهسا أميني منصات التواصل الاجتماعي بعد هذه الواقعة، كما تناولتها الكثير من الصحف العالمية مثل ديلي ميلي البريطانية والغارديان وشبكة CNN في إطار انتقاد تصرفاتالراعية للإرهاب في المنطقة والتي تقوم كذلك بكبت حقوق النساء في بلدهن.