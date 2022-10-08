Icon

أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon إقبال كبير في ختام معرض الرياض للكتاب Icon السعودية ستكون كما تريد وليس كما يريدون Icon الجبير: المملكة لا تُسيس النفط Icon الأمر بالمعروف تشارك بمعرض الرياض للكتاب Icon مقيمة أمريكية: السعودية آمنة أكثر من بلادي Icon تروجينا تحفة معمارية ووجهة لا مثيل لها  Icon الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس Icon رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق Icon بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بمناسبة بدء العام الدراسي

الرئيس الإيراني: المتظاهرون ذباب!

2022-10-08 الساعة 4:11
الرئيس الإيراني: المتظاهرون ذباب!
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المتظاهرين احتجاجًا على مقتل مهسا أميني بـ”الذباب”. وكان رئيسي يتحدث خلال احتفال لمناسبة بدء العام الدراسي في جامعة الزهراء بطهران، وهي أول جامعة للإناث في إيران أسست عام 1964. وهذه الجامعة كانت من ضمن المؤسسات التربوية التي شهدت تحركات احتجاجية في الأسابيع الماضية. وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن طالبات في جامعة الزهراء أقاموا الأحد الماضي تحركًا احتجاجيًا على وفاة مهسا أميني.

قصة مهسا أميني 

كانت أميني تزور طهران مع أسرتها في 13 سبتمبر عندما ألقت شرطة الآداب القبض عليها بزعم انتهاك قانون الحجاب الصارم في البلاد، وقيل لعائلتها إنه سيتم إطلاق سراحها من مركز الشرطة بعد جلسة إعادة تثقيف. استمرار الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في إيران وأفاد شهود عيان أنها تعرضت للضرب في سيارة الاحتجاز، وهو ادعاء تنفيه الشرطة مؤكدة على أنها أُصيبت بنوبة قلبية وأنه تم فتح تحقيق في وفاتها. استمرار الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في إيران وتأتي أنباء وفاة مهسا أميني، 22 عامًا، وسط حملة على حقوق المرأة يديرها الرئيس إبراهيم رئيسي، بحسب ما أفادت الإندبندنت. وتصدر اسم مهسا أميني منصات التواصل الاجتماعي بعد هذه الواقعة، كما تناولتها الكثير من الصحف العالمية مثل ديلي ميلي البريطانية والغارديان وشبكة CNN في إطار انتقاد تصرفات الحكومة الإيرانية الراعية للإرهاب في المنطقة والتي تقوم كذلك بكبت حقوق النساء في بلدهن.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية
آخر الاخبار

400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية

آخر الاخبار
السديس: المواطنة الحقة إحساس بالمسؤولية
السعودية اليوم

السديس: المواطنة الحقة إحساس بالمسؤولية

السعودية اليوم
ضبط 539 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 539 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
النفط يرتفع
السوق

النفط يرتفع

السوق
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...
السوق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...

السوق
70 ألف خريج وخريجة استفادوا من برنامج...
السعودية اليوم

70 ألف خريج وخريجة استفادوا من برنامج...

السعودية اليوم
يوسف الثنيان أكبر عربي سجل بالمونديال
كأس العالم

يوسف الثنيان أكبر عربي سجل بالمونديال

كأس العالم
ارتفاع معدل الفقر في أمريكا للعام الثاني
العالم

ارتفاع معدل الفقر في أمريكا للعام الثاني

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه