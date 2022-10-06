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ضمن منافسات دوري روشن

الرائد يستهدف فوزًا غائبًا ضد فرق الرياض

2022-10-06 الساعة 6:45
الرائد يستهدف فوزًا غائبًا ضد فرق الرياض
المواطن - مروة نبيل

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستعادة بريقه أمام أندية الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الشباب.

الرائد ضد فرق الرياض

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الرائد على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
الرائد
لاعبو الفريق – المصدر spl
ويُعاني الفريق الريداوي من تراجع النتائج ضد أندية الرياض في دوري روشن السعودي، حيث فشل في تحقيق الفوز أمامهم آخر 12 مواجهة، مكتفيًا بالتعادل في مباراتين فقط، والخسارة 10 مرات. ويتفوق الشباب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، حيث تقابلا 28 مرة في دوري المحترفين منذ موسم 2008/ 2009، ونجح الليوث في تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 6 انتصارات للفريق القصيمي، وتعادلا 11 مرة.
الرائد ضد الشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ترتيب الفريقين

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال، فيما يتواجد الفريق الريداوي في المركز السابع برصيد 9 نقاط.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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