الرائد يستهدف فوزًا غائبًا ضد فرق الرياض

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستعادة بريقه أمام أندية الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الشباب.
الرائد ضد فرق الرياض
ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الرائد على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ويُعاني الفريق الريداوي من تراجع النتائج ضد أندية الرياض في دوري روشن السعودي، حيث فشل في تحقيق الفوز أمامهم آخر 12 مواجهة، مكتفيًا بالتعادل في مباراتين فقط، والخسارة 10 مرات.
ويتفوق الشباب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، حيث تقابلا 28 مرة في دوري المحترفين منذ موسم 2008/ 2009، ونجح الليوث في تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 6 انتصارات للفريق القصيمي، وتعادلا 11 مرة.
ترتيب الفريقين
وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال، فيما يتواجد الفريق الريداوي في المركز السابع برصيد 9 نقاط.