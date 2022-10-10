Icon

السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030 Icon حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تفتقر لأدنى اشتراطات الحماية

الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين

2022-10-10 الساعة 11:25
الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين
الموطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

خطر يهدد حياة السكان والمارين في الطرقات مع اقتراب موسم الشتاء، يتمثل في الرافعات الثقيلة المنتصبة في عشرات العمائر في الدمام، والتي تشكل خطرًا حقيقيًّا لافتقادها لأدنى اشتراطات أو وسائل الحماية.

رافعات مهملة:

ورصدت قناة الإخبارية في تقرير مصور لها، عمائر مهجورة، ما زالت تحتفظ بالرافعات والسقالات، مهملة دون استخدام أو إزالة، تهدد حياة المواطنين من سكان الحي المجاور، ذي الكثافة السكانية المرتفعة، والمارة من الشارع الرئيس المكتظ. وسلط التقرير الضوء على مخاوف أحد سكان المنطقة من سقوط أحد هذه الرافعات المهملة، بشكل مفاجئ، خاصة وأن المنطقة المحيطة بالبناية يعبر خلالها الكثير من الأطفال والعوائل.

حياة المواطنين في خطر: 

وبحسب التقرير، فهناك عدة بنايات بحاضرة الدمام هجرت منذ سنوات، دون صيانة أو استكمال البناء وتفتقد لأدنى اشتراطات السلامة ما يشكل خطرًا على الأرواح لاسيما مع اقتراب موسم الشتاء وسقوط الأمطار وهبوب الرياح. وقال أحمد العتيبي من سكان المنطقة: إن الرافعات بطول العمارات تصل إلى 20 دورًا، وتفتقر لوسائل السلامة، وهناك العديد من الأشخاص يمرون بالشوارع وقد تسقط عليهم في أي وقت وخاصة أن من بينهم أطفال وكبار السن، مطالبًا بتركيب وسائل السلامة لتفادي سقوطها. وتعقيبًا على التقرير قال علي الطريش: “بالفعل هذه المباني تسبب أخطارًا ليس فقط من ناحية سلامه المارة بل تتعداها إلى استخدامها من قبل ضعفاء النفوس”. وعلق حساب باسم عاشق الروابي بالقول: “نرجو من أمانة المنطقة الشرقية الإسراع في حل هذه المشكلة”. وانتقد صدى العالمي الإهمال في رفع الرافعات بقوله: “الدمام بكبرها مهملة وهذا أبسط الصور على ما تعيشه الدمام من معاناة”.

من المسؤول؟

وكان السؤال الأبرز على لسان المواطنين، من المسؤول عن إهمال هذه الرافعات؟ لاسيما وأن السلامة وأرواح المواطنين خط أحمر وجزء من جودة الحياة ومن ضمن أهداف رؤية المملكة الطموحة. العديد من الحسابات على تويتر تناقلت خطر الرافعات الثقيلة المهملة وطالبت المسؤولين بالتحرك لإزالتها وحماية الأرواح من خطر حقيقي قد يسفر عن كارثة حقيقية مع قدوم فصل الشتاء.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...
السعودية اليوم

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...

السعودية اليوم
CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 
تقارير

CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

تقارير
الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام
صحة وطب‎

الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام

صحة وطب‎
بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل
الرياضة العالمية

بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل

الرياضة العالمية
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
السوق

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

السوق
مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول
صحة وطب‎

مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول

صحة وطب‎
الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل

السعودية اليوم
البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد
السعودية اليوم

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه