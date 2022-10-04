الرباط الصليبي يبعد فلافيو والعييري عن التعاون

أعلن نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي فلافيو دا سيلفا وعبدالملك العييري بقطع في الرباط الصليبي.
إصابة فلافيو والعييري
وأشار نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود قطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة للثنائي فلافيو والعييري، وسيحتاجان للتدخل الجراحي.
وأُصيب فلافيو والعييري في مباراة الهلال والتعاون، وغادر عبدالملك عند الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول، وشارك طارق عبدالله بدلًا منه، فيما لم يستطع النجم البرازيلي استكمال اللقاء، ليلعب سعد الناصر بدلًا منه عند الدقيقة 53.
وشارك فلافيو في 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وصنع الهدف الأول أمام الهلال، فيما خاض عبدالملك العييري 3 لقاءات هذا الموسم.
التعاون يستعد للوحدة
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاونلمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ويطمح في مواصلة تألقه وتحقيق الفوز.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.