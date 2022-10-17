الرجل الضعيف مطمع لاستغلال الزوجة

#صباح_السعودية | د. عبدالرحمن العازمي: شخصية الرجل الضعيفة سبب في استغلال الزوجة له، والإكثار من الزعل وطلب الرضاوة والهدايا. #قناة_السعودية



pic.twitter.com/te852fOzkq — قناة السعودية (@saudiatv) October 17, 2022

شخصية الزوج

تدمير للبيوت

أوضح خبير الإرشاد النفسي والأسري الدكتور عبدالرحمن العازمي، أن شخصية الرجل الضعيف سبب في استغلال الزوجة له، وتقترن بالإكثار من الغضب وطلب الرضا والهدايا.أضاف الدكتور عبدالرحمن العازمي، في حديث إلى قناة السعودية، اليوم الاثنين، أن الاستغلال من قِبَل الزوجة موجود في المجتمع، ويتحدد وفقًا لشخصية الزوج. كما أكد أن شخصية المرأة الزئبقية غير المنضبطة تتسبب في أزمات كبيرة داخل البيت؛ فهي تغضب مساءً وترضى صباحًا.تابع العازمي قائلًا: هناك بعض السيدات مدمنات للغضب بسبب ضعف شخصية الزوج الأمر الذي يدمر الأسرة، وليس من التدليل للمرأة تعويدها على كثرة الغضب من زوجها، وهو ما ينعكس سلبًا على الأبناء الذين ينشؤون استغلاليين ومحبين للهدايا والتدليل وعدم تحمل المسؤولية.