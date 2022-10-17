الرجل الضعيف مطمع لاستغلال الزوجة

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#صباح_السعودية | د. عبدالرحمن العازمي: شخصية الرجل الضعيفة سبب في استغلال الزوجة له، والإكثار من الزعل وطلب الرضاوة والهدايا. #قناة_السعودية— قناة السعودية (@saudiatv) October 17, 2022
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