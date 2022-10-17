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كثيرة الغضب وطلب الهدايا

الرجل الضعيف مطمع لاستغلال الزوجة

2022-10-17 الساعة 8:59
الرجل الضعيف مطمع لاستغلال الزوجة
المواطن - الرياض

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أوضح خبير الإرشاد النفسي والأسري الدكتور عبدالرحمن العازمي، أن شخصية الرجل الضعيف سبب في استغلال الزوجة له، وتقترن بالإكثار من الغضب وطلب الرضا والهدايا.

شخصية الزوج

أضاف الدكتور عبدالرحمن العازمي، في حديث إلى قناة السعودية، اليوم الاثنين، أن الاستغلال من قِبَل الزوجة موجود في المجتمع، ويتحدد وفقًا لشخصية الزوج. كما أكد أن شخصية المرأة الزئبقية غير المنضبطة تتسبب في أزمات كبيرة داخل البيت؛ فهي تغضب مساءً وترضى صباحًا.

تدمير للبيوت

تابع العازمي قائلًا: هناك بعض السيدات مدمنات للغضب بسبب ضعف شخصية الزوج الأمر الذي يدمر الأسرة، وليس من التدليل للمرأة تعويدها على كثرة الغضب من زوجها، وهو ما ينعكس سلبًا على الأبناء الذين ينشؤون استغلاليين ومحبين للهدايا والتدليل وعدم تحمل المسؤولية.
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