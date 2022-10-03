الرميان: حققنا 35 مليارًا استثمارات رغم كورونا

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية كبار العلماء: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تتويج لجهوده كاتبة لـ الثقافة: لماذا تجاهلتم دعوة كبار المثقفين والأدباء؟! السجن 20 عامًا لمزوري محررات رسمية حافلات الرياض بلا ركاب منذ عام ! سكني يكشف 6 شروط لنقل المديونية برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “ثمانية”: “أن ولي العهد رأى أنها فرصة تاريخية للاستثمار، وفرصة استراتيجية للدخول في بعض الشركات بشكل استراتيجي، لكن أعضاء المجلس كانوا يرون أن يتم وضع الأموال في الاستثمار المحلي”. وكشف الرميان عن حجم الاستثمارات المحققة خلال تلك الفترة، قائلًا: “على ما أذكر كانت 35 مليارًا حجم ما تم تحقيقه في استثمارات كورونا”.
ياسر الرميّان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء القادم على #بودكاست_سقراط. pic.twitter.com/NxnSO3WJCr— ثمانية (@thmanyah) October 2, 2022