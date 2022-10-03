الرميان: حققنا 35 مليارًا استثمارات رغم كورونا

ياسر الرميّان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء القادم على #بودكاست_سقراط. pic.twitter.com/NxnSO3WJCr — ثمانية (@thmanyah) October 2, 2022

قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن مجلس الصندوق في عام 2020 كان يرجح عدم المخاطرة بالاستثمارات الخارجية لكن بفضل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم اتخاذ قرارات جريئة حققت إيرادات مذهلة.وأضاف خلال لقائه ببرنامج “ثمانية”: “أن ولي العهد رأى أنها فرصة تاريخية للاستثمار، وفرصة استراتيجية للدخول في بعض الشركات بشكل استراتيجي، لكن أعضاء المجلس كانوا يرون أن يتم وضع الأموال في الاستثمار المحلي”. وكشف الرميان عن حجم الاستثمارات المحققة خلال تلك الفترة، قائلًا: “على ما أذكر كانت 35 مليارًا حجم ما تم تحقيقه في استثمارات كورونا”.