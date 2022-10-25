الرميان: نعيش أعلى معدلات للتضخم في 40 عاماً

ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إننا نعيش وسط أعلى معدلات للتضخم في 40 عاماً.
وتابع الرميان، خلال أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم في العاصمة الرياض: “لدينا قادة وخبراء ماليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ونسعى أن نكون استباقيين في معالجة تحديات العالم”.
فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات ياسر الرميان: نشهد أعلى معدلات تضخم منذ 40 عاما وأعلى معدلات فائدة منذ آخر أزمة مالية #ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/eYgqzpyRcn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2022
وتابع الرميان: “نحن كمستثمرين ورواد أعمال نحتاج إلى شركاء لتطوير الأعمال، ومبادرة الاستثمار بمثابة المحرك للتعاون العالمي”.
وقال : نسعى أن نكون استباقيين في معالجة تحديات العالم، ولدينا قادة وخبراء ماليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف الرميان : نحن في السعودية نوجد شراكات بين شركات تعمل في تناغم كامل وتحقق الاستدامة.
وانطلقت النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار”، اليوم (الثلاثاء)، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض والذي تقام أعماله على مدار 3 أيام، وذلك بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.