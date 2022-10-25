الرميان: نعيش أعلى معدلات للتضخم في 40 عاماً

قال ‏محافظ ‎صندوق الاستثمارات العامة ‎ياسر الرميان، إننا نعيش وسط أعلى معدلات للتضخم في 40 عاماً.

وتابع الرميان، خلال أعمال ‎مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم في العاصمة ‎الرياض: “لدينا قادة وخبراء ماليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ونسعى أن نكون استباقيين في معالجة تحديات العالم”.

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات ياسر الرميان: نشهد أعلى معدلات تضخم منذ 40 عاما وأعلى معدلات فائدة منذ آخر أزمة مالية #ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/eYgqzpyRcn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2022

وتابع ‏الرميان: “نحن كمستثمرين ورواد أعمال نحتاج إلى شركاء لتطوير الأعمال، ومبادرة الاستثمار بمثابة المحرك للتعاون العالمي”.

معالجة تحديات العالم وجائحة كورونا

وقال : نسعى أن نكون استباقيين في معالجة تحديات العالم، ولدينا قادة وخبراء ماليون لمواجهة تداعيات جائحة ‎كورونا.

وأضاف الرميان : نحن في السعودية نوجد شراكات بين شركات تعمل في تناغم كامل وتحقق الاستدامة.

انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار

وانطلقت النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار”، اليوم (الثلاثاء)، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض والذي تقام أعماله على مدار 3 أيام، وذلك بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.