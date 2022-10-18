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رأى أن المشهد معقد

الساعد: التردد الأمريكي دليل وجود تخبط

2022-10-18 الساعة 9:50
الساعد: التردد الأمريكي دليل وجود تخبط
المواطن - الرياض

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أكد الكاتب الصحفي محمد الساعد أنه لم يتعود العالم على أميركا مشوشة، ولكن اليوم أميركا تتبنى نظرية أسامة بن لادن التي حاربتها وهي “إن لم تكن معي أنت ضدي”.

طهران:

وأوضح الساعد خلال حواره إلى برنامج “نيران صديقة” على قناة سكاي نيوز عربية، أن أمريكا تريد أن تكون طهران جزءاً كبيراً من المشهد، وفي المقابل دول المنطقة ترى أن إيران دولة لا تراعي الجار، ولهذا المشهد معقد وعلى أمريكا أن تحدد هل تريد البقاء في المنطقة ووجود علاقات مع دول الخليج أو لا تريد.

تخبط:

ورأى أن التردد الأمريكي دليل وجود تخبط في السياسة أو رأيين يتصارعان داخل دائرة صناع القرار في الولايات المتحدة. ولفت إلى أن هذا الصراع الداخلي أثر على السياسات الأمريكية وقراراتها، ولكن رغم ذلك السعودية ودول الخليج ثابتة في العلاقات مع أمريكا ولن تؤثر فيها بعض الخلافات، بل إنه لم تظهر اختلافات وجهات النظر إلى العلن من جانب السعودية بل من يخرجها هم القادة الأمريكيون.
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