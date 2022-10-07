السديس يعتمد أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للإقراء

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بتشكيل المجلس الاستشاري للإقراء في الحرمين الشريفين. ويتولى مجلس الأمناء تنظيم عمل الإقراء في الحرمين الشريفين، ويرتبط مباشرةً بـ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للإقراء وقد تم تشكيل المجلس برئاسة وعضوية كلٍ من: 1- فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي رئيسًا. 2- فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر القيم نائبًا وشيخًا للقراء بالمسجد النبوي. 3- فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي مساعدًا لرئيس المجلس بالمسجد الحرام. 4- فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي مساعدًا لرئيس المجلس بالمسجد النبوي. 5- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني نائبًا لمساعد الرئيس للمسجد الحرام. 6- فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم عضوًا. 7- فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا عضوًا. 8- فضيلة الشيخ أحمد بن طالب حميد عضوًا. 9- فضيلة الشيخ محمد خليل قاري عضوًا. 10- فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن سالم باعثمان عضوًا. 11- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سالم بن غرم الزهراني عضوًا. 12- فضيلة الشيخ الدكتور أمين بن إدريس فلاته عضوًا. 13- فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الجارالله عضوًا. 14- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السديس عضوًا 15- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد برهجي عضوًا. 16- فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن القرافي عضوًا. 17- فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أمينًا للمجلس. 18- فضيلة الشيخ محمد بن أسامة خياط مساعدًا لأمين المجلس. ورفع السديس شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والسعي للارتقاء برسالة القرآن الكريم وأهله في الحرمين الشريفين، ودعم مسيرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن.