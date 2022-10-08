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منها موافقة الجهة المختصة

السماح بنقل تسجيلات كاميرات المراقبة في 3 حالات

2022-10-08 الساعة 12:23
السماح بنقل تسجيلات كاميرات المراقبة في 3 حالات
المواطن-الرياض

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كشف الأمن العام أنه يحظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية ونشرها إلا في 3 حالات. وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحالات الثلاثة التي يسمح فيها بنقل تسجيلات كاميرات المراقبة هي أن يكون ذلك بموجب موافقة الجهة المختصة، وأن يكون ذلك بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

الذكاء الاصطناعي

في سياق آخر، كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدور الذي سيؤديه الذكاء الاصطناعي من خلال نظام كاميرات المراقبة الأمنية. وأوضحت أنه سيتيح بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي تهدف إلى تحويل مدن المملكة إلى مدن ذكية. وبينت الهيئة أن الذكاء يسهم في عدة أمور كالآتي: 1- رفع المستوى الأمني برصد السرقات والمشاجرات. 2- إيجاد حلول للازدحام المروري الرصد المستمر للاختناقات المرورية. 3- تحسين المشهد الحضري برصد مظاهر التشوه الحضري. 4- يُحسن مستويات الخدمة بتعزيز جهود الرقابة لمخالفات الإجراءات الصحية في المطاعم. 5- رصد السرقات والمخالفات، رصد الاختناقات المرورية، ورصد التشوهات البصرية.  
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