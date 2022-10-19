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بُني على اعتبارات اقتصادية بحتة

السودان: قرار أوبك+ يدعم استقرار أسواق الطاقة

2022-10-19 الساعة 1:26
السودان: قرار أوبك+ يدعم استقرار أسواق الطاقة
المواطن - واس

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أكدَت جمهورية السودان أن قرار تخفيض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع لجميع الدول الأعضاء في “أوبك بلس”. وأفادت الخارجية السودانية – في بيان لها اليوم- بأن بلادها تتابع باهتمام تداعيات القرار الذي صدر عن اجتماع “أوبك بلس” الأخير حول تخفيض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً، كونها عضواً في المجموعة.

اعتبارات اقتصادية بحتة

وأكدَت دعمَها للقرارَ الذي بُنِيَ على اعتبارات اقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقِّق استقرار أسواق الطاقة، ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها.
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