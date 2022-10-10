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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب المنافس المفضل لـ ماريغا

2022-10-10 الساعة 10:54
الشباب المنافس المفضل لـ ماريغا
المواطن - مروة نبيل

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واصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المالي موسى ماريغا، تألقه في مواجهات الشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليحقق رقمًا مميزًا.

ماريغا يتألق:

وشارك ماريغا أساسيًّا في مباراة الهلال ضد الشباب اليوم، ونجح في تسجيل هدف التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول. وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الشباب يُعتبر المنافس المفضّل لموسى ماريغا، حيث سجّل أمامه 3 أهداف خلال 3 مواجهات في دوري روشن السعودي، ولم يسجّل في مرمى أي منافس أكثر من ذلك.
ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @SPL

تعادل الهلال والشباب:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الهلال والشباب التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بالتعادل بنتيجة 1/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما واصل الشباب الانفراد بالصدارة بعدما وصل رصيده إلى 19 نقطة.
الهلال ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC
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