الشباب خامس فريق يسجل 600 هدف

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى الهدف رقم 600 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.
الشباب يسجل 600 هدف
ولعب الشباب ضد الرائد بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ونجح الليوث في الفوز بهدف عكسي، سجله محمد سالم في مرماه بالخطأ.
وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الليوث خامس فريق يصل لـ600 هدف في الدوري السعودي للمحترفين بعد؛ الهلال، الأهلي، النصر والاتحاد.
مواجهة الهلال
وينتظر الليوث مباراة قوية، حيث يستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراتهما المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.