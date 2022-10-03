الشباب يحقق أفضل انطلاقة بدوري المحترفين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو انطلاقته المميزة هذا الموسم، ليحقق أفضل بداية له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
الانطلاقة الأفضل
ولعب الفيحاء ضد الشباببالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدفين مقابل هدف.
ونجح الليوث للمرة الأولى في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول 5 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008/ 2009، كما أنه الأقوى هجوميًا حتى الآن برصيد 14 هدفًا، واستقبل هدفًا.
وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال، والذي تعثر بالخسارة ضد التعاون.
الشباب يستعد للرائد
وفي السياق ذاته، يستعد الليوث لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ويطمح لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز.