الشمراني: رفع أسعار التذاكر قد يتسبب بعزوف جماهيري

14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 نيوم تطور سكة The Spine الحديدية أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور ولي العهد يطلق داون تاون السعودية
فيديو | الناقد الرياضي أحمد الشمراني: رفع أسعار التذاكر قد يتسبب بعزوف الجماهير#المنتصف pic.twitter.com/6g5ox6fHfy— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 5, 2022