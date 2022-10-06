الشمراني: رفع أسعار التذاكر قد يتسبب بعزوف جماهيري

فيديو | الناقد الرياضي أحمد الشمراني: رفع أسعار التذاكر قد يتسبب بعزوف الجماهير#المنتصف pic.twitter.com/6g5ox6fHfy — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 5, 2022

أسعار مبالغ فيها

عزوف جماهيري

أعرب الناقد الرياضي أحمد الشمراني، عن تعجبه من زيادة أسعار تذاكر المباريات، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة مبالغة كبيرة.وقال الشمراني خلال تصريحاته في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه يعاتب على رفع أسعار التذاكر، لافتًا إلى أنه لا يتحدث عن مباراة الاتفاق والهلال فقط، ولكن مباراة النصر والاتحاد، والشباب والاتحاد.وأشار إلى أنه ربما سنلاحظ بعد ذلك عزوفًا جماهيريًا بسبب هذا الرفع، مؤكدًا أن كرة القدم متعتها في المدرجات عندما تكون ممتلئة، داعيًا وزارة الرياضة إلى النظر في هذه الإشكالية.