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متعة كرة القدم بامتلاء المدرجات

الشمراني: رفع أسعار التذاكر قد يتسبب بعزوف جماهيري

2022-10-06 الساعة 3:33
الشمراني: رفع أسعار التذاكر قد يتسبب بعزوف جماهيري
المواطن - الرياض

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أعرب الناقد الرياضي أحمد الشمراني، عن تعجبه من زيادة أسعار تذاكر المباريات، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة مبالغة كبيرة.

أسعار مبالغ فيها

وقال الشمراني خلال تصريحاته في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه يعاتب على رفع أسعار التذاكر، لافتًا إلى أنه لا يتحدث عن مباراة الاتفاق والهلال فقط، ولكن مباراة النصر والاتحاد، والشباب والاتحاد.

عزوف جماهيري

وأشار إلى أنه ربما سنلاحظ بعد ذلك عزوفًا جماهيريًا بسبب هذا الرفع، مؤكدًا أن كرة القدم متعتها في المدرجات عندما تكون ممتلئة، داعيًا وزارة الرياضة إلى النظر في هذه الإشكالية.
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