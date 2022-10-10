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الشمس تغيب 143 يومًا عن قرينلاند

2022-10-10 الساعة 4:32
الشمس تغيب 143 يومًا عن قرينلاند
المواطن - الرياض

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كشف خبير الطقس عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن الشمس ستغرب اليوم ولن تشرق إلا في 2مارس من العام المقبل 2023 أي بعد 143 يومًا. واستشهد المسند بآية من القرآن الكريم تقول: (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟). وجاء ذلك في تغريدة للمسند عبر حسابه بموقع تويتر، إذ كتب: إن “اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا في 2 مارس من العام المقبل 2023، أي بعد 143 يومًا.. (قُلْ أراْيْتُمْ إنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إلى يَوْمِ القِيامَةِ مَن إلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكم بِضِياءٍ أفَلا تَسْمَعُونَ)، ذلك في شمال جزيرة قرينلاند”.

معالم جغرافية

ومن ناحية أخرى، سبق أن أكد المسند، أن المملكة تمتلك عددًا من المعالم الجغرافية الثمينة أبرزها الربع الخالي، إذ نشر فيديو على حسابه بموقع “تويتر” لشلالات نياجرا التي تعد من أشهر الشلالات في العالم وتقع بين كندا والولايات المتحدة، معلقًا عليها بالقول: “غالبًا كل دولة تحظى بنصيب من المعالم الطبيعية الفريدة والمميزة، وتكون محط رغبة السواح لزيارة تلك المعالم الفاتنة والساحرة”.
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