الشمس في أقوى توهج منذ أشهر

The Sun emitted a strong solar flare on Oct. 2, 2022, peaking at 4:25pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1. https://t.co/OW1aF5nHWN pic.twitter.com/7qr2UigGws — NASA Sun & Space (@NASASun) October 3, 2022

انفجارات قوية للطاقة

مجرد البداية

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، إنذارًا بعد أن أطلقت الشمس توهجًا شمسيًا قويًا الأحد الماضي، وذلك منذ أشهروحسب “روسيا اليوم”، تعد التوهجات الشمسية هي انفجارات قوية للطاقة تنبثق من الغلاف الجوي المتقلب للشمس. ويمكن أن تؤدي هذه الانفجارات إلى مشاكل في الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة الكهربائية وأنظمة الملاحة وأن تؤدي إلى مخاطر تؤثر على رواد الفضاء والمركبات الفضائية. ويأتي هذا التوهج فيما تتطلع الطوارئ في الولايات المتحدة إلى الاستجابة لنداءات التعافي من إعصار إيان، حيث إنهم ربما واجهوا مشكلات في الاتصالات اللاسلكية التي تُستخدم عند تعطل شبكات الهاتف، وكذلك إشارات الملاحة. وذكرت ناسا أن التوهج الجديد هو توهج من الفئة X1. ويشار إلى أن الفئة X هي أقوى فئة ممكنة من التوهجات – على الرغم من أن الرقم “1” يشير إلى أن التوهج هو على الجانب الضعيف لأقوى فئة منه.وقد يكون التوهج الأخير مجرد بداية لعدد من التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية في الأيام القادمة. ويواجه العالم الآن بروز “بقعة كبيرة معقدة” على وجه الشمس، ما قد يعني مزيداً من النشاط الشمسي.