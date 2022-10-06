الشمس في أقوى توهج منذ أشهر

عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 نيوم تطور سكة The Spine الحديدية أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور
The Sun emitted a strong solar flare on Oct. 2, 2022, peaking at 4:25pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1. https://t.co/OW1aF5nHWN pic.twitter.com/7qr2UigGws— NASA Sun & Space (@NASASun) October 3, 2022