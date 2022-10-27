Icon

تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر لجانه الأسبوع المقبل

الشورى يناقش موضوعات ويصوت على توصيات

2022-10-27 الساعة 12:43
الشورى يناقش موضوعات ويصوت على توصيات
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يواصل مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل، عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، وذلك لبحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت لجانه المتخصصة من دراستها وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها خلال اجتماعاتها الفترة الماضية.

جلسة الشورى:

ومن المنتظر خلال جلسة المجلس العادية السابعة التي يعقدها الاثنين القادم أن يحسم المجلس قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1442 / 1443هـ، فيما سيصوّت ضمن جدول أعمال الجلسة على توصيات لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد للعام المالي 1442 / 1443هـ.

تقارير:

ويدرس المجلس في ذات الجلسة تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية نيبال الديمقراطية، كما يناقش المجلس ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مقترح مشروع نظام حماية حقوق الملكية للمحتوى السعودي في الإنترنت؛ المقدم استناداً للمادة (13) من نظام المجلس للعام المالي 1442 / 1443هـ .

وخلال الجلسة العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي ستعقد الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1442/1443هـ.

تصويت:

وفي ذات الجلسة سيصوت المجلس على وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443 هـ.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً مقدماً من الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الإيداع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 7/9/1412ه، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والإدعاء العام، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسته ووضعت توصياتها بشأنه.

تقرير السياحة:

وخلال جلسة يوم الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر الثقافة والرياضة والسياحة، تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات من قبل أعضاء المجلس إزاء التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1442 / 1443هـ الذي تمت مناقشته تحت القبّة في جلسةٍ سابقة.

كما يصوّت المجلس على تعديل نظام معهد الإدارة العامة بنقل تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى المعهد .

كما يناقش المجلس تقريراً مقدّماً من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الصندوق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماجد عبدالله : أنا بخير
الرياضة

ماجد عبدالله : أنا بخير

الرياضة
الشمس في أقوى توهج منذ أشهر
العالم

الشمس في أقوى توهج منذ أشهر

العالم
إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...
العالم

إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...

العالم
مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أخبار رئيسية
جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي

آخر الاخبار
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام
الرياضة العالمية

ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام

الرياضة العالمية
شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين
السعودية اليوم

شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه