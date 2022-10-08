الشيكولاتة مفيدة فهل تعود لـ المقاصف المدرسية؟

تعد المقاصف المدرسية بديلًا لطعام المنزل في كثير من الأحيان سواء للطلاب أو العاملين في المدارس، وذلك لتقديمها أغذية ومشروبات تساعد في إكمال اليوم الدراسي ومد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة لرفع معدل التركيز. أغذية ومشروبات: ولكن هناك بعض الأغذية والمشروبات الممنوع بيعها في المقصف المدرسي ومنها المشروبات الغازية والفلافل المقلية ومشروبات الطاقة والشبسي والشوكولاتة. وعلى الرغم من أن القائمة محددة بمنع تلك الأغذية، إلا أن البعض رأى أن إدراج الشيكولاتة ضمن الممنوعات في المقصف قرار بحاجة إلى المراجعة، وذلك لفوائدها المختلفة. لماذا الشيكولاتة؟ ورصدت “ المواطن ” العديد من التعليقات بشأن الأغذية والمشروبات الممنوعة في المقاصف، حيث رأت نيرة أن الشوكولاتة لا يجب منعها لأنها مفيدة ومحفزة لهرمون السعادة، ولكن هناك بعض الأنواع الضارة التي يجب منعها، وهذا لا يمنع إدراج الأنواع المفيدة والجيدة. أما راكان فقال: الشيبسي والشوكولاته موجودة بكثرة ولا حسيب ولا رقيب والمشكلة أنه لو جاهم مشرف المقاس راح يخبون هالممنوعات واذا غادر المدرسة رجعوا يعرضونها. وبالنسبة إلى عرفة فقال: هذا الربح الحقيقي للمقصف باقي الأمور المسموحة مثل الفطائر والفواكه و العصيرات اللي نسبتها ١٠٠% ذي ربحها قليل وإيجار المقصف غالي. ورأى البعض أن قائمة الممنوعات كثيرة وبها الأشياء التي يتناولها الطلاب، ولم يتبق إلا أنواع محددة لا تجد قبولًا لدى العديد من الطلاب مثل البسكويت أو العصائر، مؤكدين في الوقت نفسه أن منع مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية أمر مهم وضروري بالفعل لأن أضرارها أكثر من فوائدها بكثير. فوائد الشيكولاتة: ورصدت “ المواطن ” العديد من الفوائد للشيكولاتة ومنها أن بها مضادات الأكسدة تؤدي دورًا كبيرًا في حماية الجسم من الجذور الحرة، التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض. كما أن الشيكولاتة مغذية جدًا فإذا اشتريت شوكولاته داكنة عالية الجودة تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، فهي تشتمل على كميات جيدة من الألياف القابلة للذوبان والمحملة بالمعادن، كما أنها مصدر قوي لمضادات الأكسدة وتعمل على التحكم بالبروتينات الدهنية ذات الكثافة المتباينة.