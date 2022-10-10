Icon

حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مُسنة تعاني من ورم

الصحة تستجيب لاستغاثة عاجلة من المريسل

2022-10-10 الساعة 8:21
الصحة تستجيب لاستغاثة عاجلة من المريسل
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، نداءً إلى وزارة الصحة من أجل إغاثة مريضة مُسنة تعاني من اشتباه ورم، فيما تتلقى علاجها في مدينة الملك سعود الطبية.

تأخر العينة: 

وقال الإعلامي، عبر تغريدة له على “تويتر” أمس الاثنين: “من غير المعقول تأخير طلب أخذ عينة من كبيرة بالسن لديها اشتباه بورم لمدة 10 أيام، وملف المريضة في مدينة الملك سعود الطبية وبحاجة إلى أخذ عينة عاجلة منها”. وناشد المريسل وزير الصحة فهد الجلاجل، قائلًا: “يعرف معاليكم أن التأخير في مثل هذه الحالات له انعكاس سلبي على حياة المريضة”.

الصحة ترد: 

وفي المقابل ردت وزارة الصحة بأنه تم التواصل بشأن حالة المريضة، ورد الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر “تويتر” على تغريدة الإعلامي بأنه ” لا بأس عليها إن شاء الله شافاها الله وعافاها، تم التواصل معكم أخوي عبدالعزيز عبر الرسائل الخاصة نأمل منكم الاطلاع وتزويدنا بكافة التفاصيل والمعلومات”. يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية لديها سجل مميز في علاج الأورام، ومن أبرز وآخر إنجازاتها نجاح عملية استئصال ورم دماغي لسيدة سبعينية في حالة الإفاقة لمدة ساعتين، حيث تعاني من مرض في القلب يحول دون تخديرها بشكل كامل.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...
السعودية اليوم

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...

السعودية اليوم
CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 
تقارير

CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

تقارير
الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام
صحة وطب‎

الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام

صحة وطب‎
بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل
الرياضة العالمية

بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل

الرياضة العالمية
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
السوق

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

السوق
مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول
صحة وطب‎

مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول

صحة وطب‎
الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل

السعودية اليوم
البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد
السعودية اليوم

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه