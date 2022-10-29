كشفت استشارية طب المخ والأعصاب دكتورة نورة المسلم، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بضعفي أو ثلاثة أضعاف الرجال في أنحاء العالم.

فيديو | استشارية طب المخ والأعصاب د. نورة المسلم: الصداع النصفي مرض عضوي وليس نفسي والنساء الأكثر عرضة للإصابة به #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Mwa1Eh4IIp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 29, 2022

وأوضحت المسلم خلال حديثها بقناة الإخبارية، أن ذلك يعود لطبيعة النساء الهرمونية خاصة التغيرات الهرمونية التي تحدث مع المرأة وقت الطمث، حيث يزيد الصداع قبل حدوث الدورة وخلالها ويخف وقت الحمل، وله علاقة بهرومون الاستروجين وتغيراته في النساء.

وأشارت دكتورة نورة المسلم إلى أن الصداع ليس مرضًا خطيرًا ولكن لا يعني ذلك التعايش معه وعدم أخذ العلاج، لأنه مرض عضوي وليس نفسي.

وأضافت: “الصداع ليس مجرد ألم وأثبتت الدراسات أنه كلما تأخر العلاج مع الوقت زادت حدته وزادت نسبة حدوثه لدى المرضى الذين لا يأخذون العلاج مبكرًا”.