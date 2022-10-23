الطفل فارس يسرد قصائد العرب بفصاحة

وثق مقطع فيديو متداول، نبوغ وفصاحة أحد الفتيان ويُدعى فارس بن محمد الشمري، بعد ظهوره وهو يسرد أبياتًا مختلفة من الشعر العربي بكل طلاقة وتميز.

الشبل | فارس بن محمد الشمري

يحفظ ويروي قصائد لأشهر شعراء العرب

من الصحابة والفرسان ، ماشاء الله تبارك الله

طفل بمقتبل عمره يحفظ قصص وقصائد لها

مئات السنين أسأل الله أن يحفظه لعين ترجيه. pic.twitter.com/cADmzPPAt5 — مشعل الزاهد (@mishal_alzahed) October 23, 2022

أشهر القصائد

وظهر الطفل فارس في الفيديو وهو يُسرد أبياتًا لعنترة بن شداد، والإمام علي بن أبي طالب، وحسان بن ثابت المعروف بشاعر النبي.

فصاحة وطلاقة

وأشاد المغردون بهذا الطفل النابغ ولقبوه بـ”فارس الأموي”، وقال المختص بالعلاقات العامة مشعل الزاهد “الشبل فارس بن محمد الشمري، يحفظ ويروي قصائد لأشهر شعراء العرب من الصحابة والفرسان، ما شاء الله تبارك الله طفل بمقتبل عمره يحفظ قصصًا وقصائد لها مئات السنين أسأل الله أن يحفظه لعين ترجيه”.

وأضاف آخر: “يا تبارك الرحمن على الفصاحة والطلاقة وسرده للأبيات بدون تردد مُبهر وجميل جدًا.. ما شاء الله جعله في زود والله يكثّر من أمثاله”.

نبوغ بالفطرة

وأشار مغرد آخر: “هذا فتى عربي من حائل بوجهه علامات النبوغ يحفظ أشعار العرب، مغرم بالأندلس وفصاحته فطرية ربي يبارك فيه”.