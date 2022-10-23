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تميز بالطلاقة والحضور

الطفل فارس يسرد قصائد العرب بفصاحة

2022-10-23 الساعة 7:49
الطفل فارس يسرد قصائد العرب بفصاحة
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، نبوغ وفصاحة أحد الفتيان ويُدعى فارس بن محمد الشمري، بعد ظهوره وهو يسرد أبياتًا مختلفة من الشعر العربي بكل طلاقة وتميز.

أشهر القصائد

وظهر الطفل فارس في الفيديو وهو يُسرد أبياتًا لعنترة بن شداد، والإمام علي بن أبي طالب، وحسان بن ثابت المعروف بشاعر النبي.

فصاحة وطلاقة

وأشاد المغردون بهذا الطفل النابغ ولقبوه بـ”فارس الأموي”، وقال المختص بالعلاقات العامة مشعل الزاهد “الشبل فارس بن محمد الشمري، يحفظ ويروي قصائد لأشهر شعراء العرب من الصحابة والفرسان، ما شاء الله تبارك الله طفل بمقتبل عمره يحفظ قصصًا وقصائد لها مئات السنين أسأل الله أن يحفظه لعين ترجيه”.

وأضاف آخر: “يا تبارك الرحمن على الفصاحة والطلاقة وسرده للأبيات بدون تردد مُبهر وجميل جدًا.. ما شاء الله جعله في زود والله يكثّر من أمثاله”.

نبوغ بالفطرة

وأشار مغرد آخر: “هذا فتى عربي من حائل بوجهه علامات النبوغ يحفظ أشعار العرب، مغرم بالأندلس وفصاحته فطرية ربي يبارك فيه”.

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