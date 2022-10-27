العيسى: الكذابون باسم الله يسوقون قطيعهم

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أوضح الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الدولي المتنوع من أجل السلام الذي يعقد بدعم من الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما، أن ابتعاد مكونات عالمنا بعضها عن بعض، يشكل منطقة فراغ، تنشأ عنها أفكار وتأويلات سلبية، تنتج في نهاية المطاف قناعات وقرارات قد تكون شديدة الخطورة.
وأكد أن الحوارات الحكيمة والنوايا المخلصة والوعود الصادقة لا تحول دون نشوب الصراعات فقط بل ينشأ عنها ثقة وصداقة وتعاون وسلام مستدام.
وقال، بحسب جريدة الشرق الأوسط، إن العالم اليوم يسوده الصراع في معارك مستمرة، يتصارع فيها إخوة تجمعهم مشتركات خاصة وعامة ووجب أن نستحضر صوت الحوار والحكمة بفاعلية وتأثير لمصلحة الجميع.
العواطف الدينية
وأكد أن رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرًّا رئيسيًّا لها، قد قطعت على نفسها وعدًا بأن تحترم الجميع وتخدم الإنسانية، وأن تنشر الوعي بأهمية ضبط العواطف الدينية وجعلها أكثر استنارة وحكمة، وهذا نابع من إيماننا بأن الإنسان فيه بذرة خير ستظل حية في الوجدان، وستنشط في الخارج بالأعمال الطيبة.
وأشار أمين عام الرابطة إلى أن استغلال الدين يعد أسوأ أشكال الاستغلال، حيث يتحدث الكذابون باسم الخالق سبحانه وتعالى، ويقودون بالكذب قطيعهم الذي لا يدري ما الحقيقة بسبب الخداع والكذب.
جدير بالذكر أن فعاليات الاجتماع الدولي المتنوع من أجل السلام تنعقد بمشاركة 3500 مدعو، يتقدمهم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبابا الفاتيكان، وكبار الزعماء الدينيون، وممثلو الشعوب والثقافات من جميع أنحاء العالم.