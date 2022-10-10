الغامدي: النصر تضرر من ينصفه ؟

أبدى الناقد الرياضي محمد الغامدي الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية اندهاشه من توضيح دائرة التحكيم بخصوص حالة طرد اللاعب عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر في مباراة الاتحاد بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقالت دائرة التحكيم: ” قرار غير صحيح من الحكم الأوروجوياني بطرد لاعب النصر بالدقيقة الـ58 وكان عليه فقط إشهار البطاقة الصفراء في وجهه”.
ورد الغامدي عبر حسابه في “تويتر” على توضيح دائرة التحكيم قائلًا: ” اشتكى مسلي آل معمر من التحكيم في مباراة الاتحاد فعاقبوه، خرجت دائرة التحكيم وأكدت ما قاله رئيس النصر من سوء التحكيم، وأن طرد الصليهم غير مستحق، أصفر الرياض تضرر مرتين إداريًا وفنيًا، من ينصفه؟”.
آل معمر مندهش !
وكان مسلي آل معمر، أبدى اندهاشه من قرار لجنة الانضباط والأخلاق بتغريمه 20 ألف ريال بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب التعادل مع نادي الاتحاد.
وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر”: “اللي يعرف وش المفردة السيئة اللي قلتها يعلمني عشان ما أكررها أو يكررها مسؤول آخر مرة ثانية”.