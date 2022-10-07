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خلال مواجهة الاتحاد اليوم

الفتح يبحث عن فوز غائب من 2019

2022-10-07 الساعة 4:20
الفتح يبحث عن فوز غائب من 2019
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستعادة بريقه ضد نظيره الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الاتحاد ضد الفتح

ويلعب الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
وخاض الفريقان 26 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا للاتحاد، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 6 مرات، وتعادلا 11 مرة. وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في تحقيق الفوز على الاتحاد منذ مباراة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، حينما فاز النموذجي على ملعبه بهدفين.
الاتحاد والفتح
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ترتيب الفريقين

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر spl
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