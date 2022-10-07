الفتح يبحث عن فوز غائب من 2019

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستعادة بريقه ضد نظيره الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.
الاتحاد ضد الفتح
ويلعب الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وخاض الفريقان 26 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا للاتحاد، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 6 مرات، وتعادلا 11 مرة.
وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في تحقيق الفوز على الاتحاد منذ مباراة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، حينما فاز النموذجي على ملعبه بهدفين.
ترتيب الفريقين
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.