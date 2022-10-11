الفتح يخطف فوزًا قاتلًا ضد الخليج

انتهت، منذ قليل، مباراة الخليج ضد الفتح، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بتحقيق النموذجي لفوز قاتل بنتيجة 2/ 1.
فراس البريكان يسجل:
وانطلقت مباراة الخليج ضد الفتحالتي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط أفضلية نسبية للنموذجي، الذي نجح في هز الشباك بعد مرور 15 دقيقة على أحداث الشوط الأول.
وتمكن فراس البريكان من تسجيل الهدف الأول من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من الجانب الأيمن، وأطلق كريستيان كويفا تسديدة مميزة تصدى لها الحارس دوغلاس.
واستمرت محاولات الفريقين، أملًا في هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الخليج ضد الفتح بهدف دون رد.
الفتح يفوز:
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، احتسب الحكم خطأ على لاعب الخليج، عمر العودة ومنحه بطاقة صفراء، قبل أن يلغيهما بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، ومرر بيتروس كرة خاطئة؛ كادت أن تسبب في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 71.
وتصدى دوغلاس لركلة جزاء سددها كويفا عند الدقيقة 87، قبل أن يحرز تسيكاليشي هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 91، وسجل مروان سعدان هدفًا قاتلًا عند الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة الخليج ضد الفتح بهدفين مقابل هدف.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط، ليتواجد في المركز الـ14.