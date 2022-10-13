الفتح يُحفز جمهوره بتذاكر مجانية

حفزت إدارة نادي الفتح الجماهير، من أجل حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد نظيره الرائد في دوري روشن السعودي.
تذاكر مجانية
ويلعب الفتحضد الرائد عند الساعة 8:45 مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تذاكر مباراته المقبلة ستكون مجانية، وسيتم توزيعها في مواقف الملعب، وتابع في تغريدة أخرى: “موعدنا السبت.. لرسم لوحة فتحاوية جديدة”.
ويطمح النموذجي في حضور الجماهير بأعداد كبيرة، لدعم وتحفيز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.
الفتح والرائد بالدوري
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الرائد صاحب المركز العاشر.