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ظهور علامات في الجسم

الفرق بين العين والحسد والاكتئاب وأعراضهم

2022-10-26 الساعة 1:56
الفرق بين العين والحسد والاكتئاب وأعراضهم
المواطن - الرياض

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كشف الدكتور عبدالعزيز الدواس، أخصائي نفسي، عن الفرق بين العين والحسد وبين الاكتئاب.

علامات الإصابة بالعين

وأضاف الأخصائي النفسي، خلال لقاء له مع برنامج سيدتي المذاع على شاشة روتانا خليجية: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، تُدخل الجمل القدر، والرَجُلَ القبر. مضيفًا: العين تصيب الشخص بأمراض نفسية وعضوية.

وتابع الدكتور عبدالعزيز الدواس، من أعراض الإصابة بالعين ظهور علامات في الجسم مثل انتشار الحبوب بكثرة دون وجود سبب عضوي لذلك.

أعراض الاكتئاب

وأبان الأخصائي النفسي، أن أغلب اعتقادات الإصابة بالعين هي مجرد أوهام، لافتًا إلى أن الإنسان إذا حافظ على الصلاة وحرص على قراءة الأذكار في الصباح أو المساء سيكون في أمان.

وأردف أن أعراض الاكتئاب كثيرة، منها الصداع، وعدم الاهتمام بالهوايات، والنوم سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وعدم تقبل الطعام.

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