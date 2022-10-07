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الكرات الثابتة سلاح الاتحاد

2022-10-07 الساعة 5:07
الكرات الثابتة سلاح الاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، والفوز على الفتح.

الاتحاد يتصدر

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأكثر تسجيلًا للأهداف من الكرات الثابتة هذا الموسم، حيث أحرز 4 أهداف، 3 منها من ركلات ركنية، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad
ونجح أحمد شراحيلي في تسجيل هدف في شباك العدالة، وأحرز المدافع المصري أحمد حجازي هدف الفوز ضد الرائد من رأسية مميزة، فيما تمكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من هز الشباك مرتين من الكرات الثابتة.
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

العميد يُلاقي الفتح

ويحل الفتح ضيفًا على الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad
وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
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