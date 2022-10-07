الكرات الثابتة سلاح الاتحاد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، والفوز على الفتح.
الاتحاد يتصدر
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحادالأكثر تسجيلًا للأهداف من الكرات الثابتة هذا الموسم، حيث أحرز 4 أهداف، 3 منها من ركلات ركنية، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
ونجح أحمد شراحيلي في تسجيل هدف في شباك العدالة، وأحرز المدافع المصري أحمد حجازي هدف الفوز ضد الرائد من رأسية مميزة، فيما تمكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من هز الشباك مرتين من الكرات الثابتة.
العميد يُلاقي الفتح
ويحل الفتح ضيفًا على الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.