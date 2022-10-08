الكريديس: التسول قد يستغل من جهات معادية

متحدث حملة مكافحة التسول :

التسول سلوكٌ مجرّم وينتشر في أوساط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وقد يستغل من جهات معادية للوطن.

⁧#لاتعطيهم⁩

⁧#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/icIlyqimIR