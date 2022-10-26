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ظهور الفقع في الأراضي

المسند: احسبوا 70 يومًا من نزول أول مطرة

2022-10-26 الساعة 6:54
المسند: احسبوا 70 يومًا من نزول أول مطرة
المواطن - الرياض

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دعا الخبير في الطقس والمناخ عبدالله المسند، إلى حساب الأيام من نزول أول الأمطار، لافتًا إلى أن فيروس الإنفلونزا العادية ينتشر بين الناس في هذه الأيام.

تفاصيل

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “1 ربيع الثاني 26 كتوبر، 11 نوء العواء و11 الوسم و 34 فصل الخريف، قيل احسب من نزول أول مطره 70 يومًا، فعندها يظهر الفقع في الأراضي الموسومة أو أقل من ذلك.

انتشار الإنفلونزا

ولفت إلى أن البلاد ستشهد هجرة الكرك الأصلع، وسيشتد انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس في هذه الأيام”.

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