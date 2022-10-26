المسند: احسبوا 70 يومًا من نزول أول مطرة

دعا الخبير في الطقس والمناخ عبدالله المسند، إلى حساب الأيام من نزول أول الأمطار، لافتًا إلى أن فيروس الإنفلونزا العادية ينتشر بين الناس في هذه الأيام.

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وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “1 ربيع الثاني 26 كتوبر، 11 نوء العواء و11 الوسم و 34 فصل الخريف، قيل احسب من نزول أول مطره 70 يومًا، فعندها يظهر الفقع في الأراضي الموسومة أو أقل من ذلك.

انتشار الإنفلونزا

ولفت إلى أن البلاد ستشهد هجرة الكرك الأصلع، وسيشتد انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس في هذه الأيام”.