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بعد حادث المنجم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تركيا

2022-10-17 الساعة 12:12
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تركيا
المواطن-واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا في ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتين. وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ انفجار منجم الفحم في ولاية بارتين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.   كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، في ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتين. وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ انفجار منجم الفحم في ولاية بارتين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.
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