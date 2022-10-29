المناخ يهدد الاستقرار المالي في أمريكا

أعربت مسؤولة أمريكية عن قلقها إزاء الاستقرار المالي في بلادها بسبب تغير المناخ.

قلق أمريكي

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: إن تغير المناخ بات للمرة الأولى خطرا للاستقرار المالي للولايات المتحدة، وفقا لصحيفة البيان.

جاء ذلك في رسالة مصورة لقمة الاستثمار المستدام بالاتحاد الأوروبي والمنعقدة في بروكسل أمس.