المناخ يهدد الاستقرار المالي في أمريكا

محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية يوم مميز بـ الراتب وويك إند محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية
أعربت مسؤولة أمريكية عن قلقها إزاء الاستقرار المالي في بلادها بسبب تغير المناخ.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: إن تغير المناخ بات للمرة الأولى خطرا للاستقرار المالي للولايات المتحدة، وفقا لصحيفة البيان.
جاء ذلك في رسالة مصورة لقمة الاستثمار المستدام بالاتحاد الأوروبي والمنعقدة في بروكسل أمس.