المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمكانه المناسب

المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق بهيئة الإذاعة والتلفزيون بندر الحسن لـ #صباح_الخير_يا_عرب: الرياض الآن هي بوصلة التنمية والمهرجانات الإعلامية، وتم تنظيم #المهرجان_العربي_للإذاعة_والتلفزيون في المكان المناسب. pic.twitter.com/LWk85cA24k — المهرجان العربي للإذاعة و التلفزيون (@artf22sa) October 16, 2022

مكان المهرجان

أكد المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق بهيئة الإذاعة والتلفزيون بندر الحسن أن الرياض باتت حاليًا بوصلة التنمية والمهرجانات الإعلامية. وقال بندر الحسن في حديث إلى برنامج صباح الخير يا عرب على فضائية السعودية، إنه تم تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المكان المناسب.وأضاف بندر الحسن أن تنظيم المهرجان سيتم في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري وسابقًا كان ينظم في دولة تونس لمدة أكثر من 42 عامًا، وهذه أول مرة ينظم خارج دولة المقر. وأوضح أن التنظيم في الرياض جاء باعتبارها بوصلة التنمية والاقتصاد وهي الآن من أهم ممكنات قطاع الإنتاج في السعودية لكونها تحتضن أكثر من 40 قناة و400 شركة إعلامية.