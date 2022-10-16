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أسباب التنظيم في الرياض

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمكانه المناسب

2022-10-16 الساعة 6:58
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمكانه المناسب
المواطن - الرياض

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أكد المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق بهيئة الإذاعة والتلفزيون بندر الحسن أن الرياض باتت حاليًا بوصلة التنمية والمهرجانات الإعلامية. وقال بندر الحسن في حديث إلى برنامج صباح الخير يا عرب على فضائية السعودية، إنه تم تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المكان المناسب.

مكان المهرجان

وأضاف بندر الحسن أن تنظيم المهرجان سيتم في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري وسابقًا كان ينظم في دولة تونس لمدة أكثر من 42 عامًا، وهذه أول مرة ينظم خارج دولة المقر. وأوضح أن التنظيم في الرياض جاء باعتبارها بوصلة التنمية والاقتصاد وهي الآن من أهم ممكنات قطاع الإنتاج في السعودية لكونها تحتضن أكثر من 40 قناة و400 شركة إعلامية.
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