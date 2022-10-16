المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمكانه المناسب

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المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق بهيئة الإذاعة والتلفزيون بندر الحسن لـ #صباح_الخير_يا_عرب: الرياض الآن هي بوصلة التنمية والمهرجانات الإعلامية، وتم تنظيم #المهرجان_العربي_للإذاعة_والتلفزيون في المكان المناسب. pic.twitter.com/LWk85cA24k— المهرجان العربي للإذاعة و التلفزيون (@artf22sa) October 16, 2022