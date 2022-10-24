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أثبت فعاليته

الموز علاج محتمل لكورونا

2022-10-24 الساعة 6:40
الموز علاج محتمل لكورونا
المواطن - متابعة

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بعد أكثر من عامين من انتشار جائحة كورونا، كشفت دراسة دولية جديدة علاجًا فعالًا من بروتين الموز، بعدما أثبت فعاليته ضد أنواع كوفيد-19 المعروفة والإنفلونزا في التجارب التي أجريت على حيوانات.

وبحسب الدراسة، نجح علاج كوفيد-19 الجديد على نماذج حيوانية، في وقت مبكر من المرض، كما أوضحت كلية الطب بجامعة ميشيغن في مدونة.

دراسة أولية

كانت الدراسة الأولية التي نشرت في أوائل يناير 2020، أعلنت أن مركبًا على غرار البروتين موجود في الموز يحمي بأمان من سلالات متعددة من فيروس الإنفلونزا.

وقال ديفيد ماركوفيتز، أستاذ الطب الباطني بقسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة ميشيغن: في ذلك الوقت، كنا نظن أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ستكون الهدف الكبير، الأمر الذي كنا قلقين بشأنه بسبب معدل الوفيات البالغ 35%.

تجارب بشرية

يأمل الفريق الطبي في اختبار العلاج على البشر، حيث يتوقعون إمكانية استخدام رذاذ أو قطرات أنف لمنع أو علاج عدوى فيروس كورونا والإنفلونزا، في المواقف الموسمية والوبائية.

ويحمل المكون الجذري للعلاج، H84T-BanLec، فائدة فريدة، وفقًا للفريق؛ لأنه، على عكس العلاجات الأخرى الحالية لفيروس كورونا، فعال ضد جميع متغيرات الفيروس التاجي، وكذلك سلالات الإنفلونزا.

ويُشتق H84T-BanLec من بروتين الليكتين المعزول من فاكهة الموز، والذي يتميز بقدرات ملحوظة في منع الفيروسات.

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