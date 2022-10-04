النجدي يسجل أعلى سعر بين الأغنام

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وقال الحصان خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن النجدي سجل أعلى سعر بين الأغنام.
أبرزها الأسواق العشوائية المخالفة..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2022
ثامر الحصان (رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية بالرياض) يلخص أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأغنام @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليج pic.twitter.com/vjeoMjackD