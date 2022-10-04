النجدي يسجل أعلى سعر بين الأغنام

أبرزها الأسواق العشوائية المخالفة..

ثامر الحصان (رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية بالرياض) يلخص أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأغنام @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليج pic.twitter.com/vjeoMjackD — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2022

هامش الربح:

أكد ثامر الحصان، رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية بالرياض، أنه لا يوجد حالات اتفاق بين التجار على رفع الأسعار.وقال الحصان خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن النجدي سجل أعلى سعر بين الأغنام.ولفت إلى أن هامش الربح قليل بسبب غلاء الأعلاف وارتفاع الإيجارات، مشيرًا إلى أن أساليب الغش في بيع “الأغنام” موجودة بالسوق لكنها قليلة، كما أن بيع الأغنام بالميزان أفضل للبائع والمشتري.