النصر يتألق أمام فرق عسير

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه ضد أندية عسير في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على أبها.
تألق النصر
ومن المقرر أن يلعب أبها ضد النصر، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات على التوالي ضد أندية عسير في دوري روشن السعودي، ونجح في التسجيل أمامهم في جميع اللقاءات السابقة باستثناء مواجهة واحدة ضد أبهافي أبريل 2009، وخسر بهدف.
ولعب النصرضد أبها 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.
ترتيب الفريقين
وقبل مواجهة الغد، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.