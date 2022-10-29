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النصر يواجه ألميريا وديًا 9 ديسمبر

2022-10-29 الساعة 7:33
النصر يواجه ألميريا وديًا 9 ديسمبر
المواطن - الرياض

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن مواجهة فريقه ألميريا لنادي النصر في التاسع من ديسمبر المقبل.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” : ” تم الاتفاق بين الناديين على إقامة مباراة في التاسع من ديسمبر بإذن الله في الرياض”.

النصر وألميريا

المباراة تأتي على هامش إقامة موسم الدرعية.

وكان ألميريا واجه نادي الهلال وديًا في السابع من أغسطس الماضي في إنجلترا، وفاز الهلال آنذاك بهدفين مقابل هدف.

ألميريا ضد إشبيلية
فريق ألميريا

وتأتي مواجهة ألميريا لأصفر الرياض بعد تغريدة كان تركي آل الشيخ كتبها عقب مواجهة الهلال وأعرب فيها عن رغبته بمواجهة نادي النصر في أي وقت ولكن بعد الاتفاق مع إدارة مسلي آل معمر.

وقال آل معمر عقب إعلان المباراة بين الفريقين: “الله يحيي الأسود”.

النصر السعودي

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