النصر يواجه ألميريا وديًا 9 ديسمبر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن مواجهة فريقه ألميريا لنادي النصر في التاسع من ديسمبر المقبل.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” : ” تم الاتفاق بين الناديين على إقامة مباراة في التاسع من ديسمبر بإذن الله في الرياض”.

النصر وألميريا

المباراة تأتي على هامش إقامة موسم الدرعية.

وكان ألميريا واجه نادي الهلال وديًا في السابع من أغسطس الماضي في إنجلترا، وفاز الهلال آنذاك بهدفين مقابل هدف.

وتأتي مواجهة ألميريا لأصفر الرياض بعد تغريدة كان تركي آل الشيخ كتبها عقب مواجهة الهلال وأعرب فيها عن رغبته بمواجهة نادي النصر في أي وقت ولكن بعد الاتفاق مع إدارة مسلي آل معمر.

وقال آل معمر عقب إعلان المباراة بين الفريقين: “الله يحيي الأسود”.